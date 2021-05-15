ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton

ВВС США приняли решение впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БЛА) MQ-4C Triton. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что дроны на протяжении пяти месяцев будут находиться на базе американских ВВС Мисава на севере главного японского острова Хонсю. Минобороны Японии рассчитывает, что дроны позволят усилить наблюдение за происходящим на море в условиях растущей активности соседних государств, подчеркивает Kyodo.