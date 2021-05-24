Хакеры получили доступ к данным 4,5 млн пассажиров Air India

Персональные данные не менее 4,5 млн человек похищены в результате кибератаки на сервера индийской авиакомпании Air India, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Телеканал отмечает, что об атаке стало известно еще в феврале, но масштабы произошедшего выяснились только на прошлой неделе. Сообщается о том, что были похищены имена, паспортные данные и данные о платежах этих людей за прошедшие 10 лет.

В то же время авиакомпания утверждает, что конфиденциальную информацию, относящуюся к платежным картам пользователей, хакерам получить не удалось.

Из-за этой кибератаки пострадали и другие авиакомпании, входящие, как и Air India, в Star Alliance, среди них Singapore Airlines, New Zealand Air и Lufthansa, отмечает Sky News.