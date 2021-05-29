В результате беспорядков на западе Колумбии погибли не менее 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли во время беспорядков, которые произошли во время протестных акций на западе Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция Efe Eme, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, беспорядки проходили в течение всей пятницы и в ночь на субботу в городе Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука. Отмечается, что не менее 10 человек погибли в разных районах города. Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи вандализма и грабежей.
В пятницу вечером президент Колумбии Иван Дуке приказал направить дополнительные войска, чтобы помочь полиции Кали восстановить порядок в городе.
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