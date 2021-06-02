Один человек погиб, 16 пострадали из-за торнадо на северо-востоке Китая

Другие страны 2 июня 2021 08:31 (UTC+04:00)
Один человек погиб, 16 пострадали из-за торнадо на северо-востоке Китая

По меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате торнадо в городе Шанчжи в северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян. Об этом в среду сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как уточняет телеканал, стихия обрушилась на город во вторник в период с 17:30 до 18:00 по местному времени, резкие порывы ветра сопровождались градом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов (ФОТО)
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов (ФОТО)
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня (ФОТО)
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня (ФОТО)
При поддержке Nar создается самый крупный в стране азербайджаноязычный архив аудиокниг
При поддержке Nar создается самый крупный в стране азербайджаноязычный архив аудиокниг
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС находится в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на 2021–2027 годы – посол (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 08:42
Один человек погиб, 16 пострадали из-за торнадо на северо-востоке Китая Другие страны 08:31
Лидеры Японии, США и Южной Кореи могут встретиться на саммите G7 Другие страны 08:18
Служба доходов опубликовала регуляции пересечения границы Грузии в связи с пандемией Грузия 08:15
Корабль ВМС Ирана загорелся в ходе учебной миссии в Персидском заливе Иран 08:12
Блинкен обсудил с коллегой из Таджикистана ситуацию на границе с Кыргызстаном США 08:07
У Финляндии и Азербайджана могут быть общие интересы в ряде сфер – МИД Энергетика 08:00
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,12 млн человек Турция 07:36
Блинкен: США в течение двух недель объявят, как будут распределять свои вакцины в мире США 06:45
Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного переворота В мире 05:47
Не менее 23 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса Арабские страны 04:52
Один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части в Калифорнии США 03:55
Бразилия подтвердила, что проведет Кубок Америки по футболу Спорт 03:26
Председатель СБ ООН призвал провести совещание ближневосточного квартета В мире 02:35
Россия и Иран договорились развивать контакты в оборонной сфере Россия 01:30
Совбез ООН проведет 22 июня встречу высокого уровня по ситуации в Афганистане В мире 00:58
В Канаде допустили комбинированное применение вакцин AstraZeneca, Moderna и Pfizer Другие страны 00:15
Греция обнародовала данные по товарообороту с Туркменистаном Бизнес 00:01
Постпред США при ООН посетит Турцию 2-4 июня США 1 июня 23:47
Мы не видим какой-либо роли Франции в достижении прекращения огня в регионе – МИД Азербайджана Политика 1 июня 23:47
Карло Анчелотти назначен главным тренером мадридского "Реала" Спорт 1 июня 23:00
В Ираке зафиксировали первый случай смерти пациента с "черной плесенью" Арабские страны 1 июня 22:18
Фонд YAŞAT совместно с Федерацией детских игр и спортивных клубов Турции представил проект «Караван подарков» (ФОТО) Общество 1 июня 21:52
Турция готова поддержать сотрудничество Грузии, Азербайджана и Армении - Эрдоган Турция 1 июня 21:51
Азербайджан дал согласие на сохранение в силе плана по увеличению добычи нефти в июле Экономика 1 июня 21:28
За сутки в мире выявили на 99 тыс. случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее В мире 1 июня 21:26
В Хачмазском районе организована выставка-продажа ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО) Экономика 1 июня 21:09
В Швейцарии приветствуют иранские товары Иран 1 июня 21:06
130 тысяч доз вакцины «Спутник V» поставят в Туркестанскую область Казахстана Казахстан 1 июня 21:04
ГЭЦ Азербайджана обратился к ученикам в связи с выпускными экзаменами Общество 1 июня 20:10
Завершилось следствие в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших теракты на территории Азербайджана Политика 1 июня 19:38
Компания, сбрасывающая отходы в Каспий в бакинском поселке, привлечена к ответственности Общество 1 июня 19:19
В этот раз продукция компании GAZELLİ GROUP была изготовлена детьми (ФОТО) Бизнес 1 июня 18:53
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Италии (ФОТО) Политика 1 июня 18:48
Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 1 июня 18:48
В Азербайджане начался сбор урожая зерновых (ФОТО) Экономика 1 июня 18:47
Село Тинли Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 1 июня 18:44
В Украине состоялись концерты, посвященные 103-летию Азербайджанской Демократической Республики (ВИДЕО,ФОТО) Культура 1 июня 18:40
СЕ помогает расширить возможности проведения обучающих программ по борьбе с дискриминацией в Грузии Бизнес 1 июня 18:26
В Баку отличная гоночная трасса, и можно воспользоваться ее преимуществами - немецкий пилот Общество 1 июня 18:19
Посольство Турции опубликовало информацию о правилах пересечения грузинско-турецкой границы Транспорт 1 июня 18:18
Всё смогу… - проект азербайджанского танцора в Москве Культура 1 июня 18:10
Водоснабжение части Сумгайыта будет ограничено Общество 1 июня 18:06
В Грузии наблюдается снижение импорта оливок Бизнес 1 июня 18:05
«Азеришыг» и MİX PRO подписали контракт Бизнес 1 июня 18:01
Беларусь увеличила импорт азербайджанской продукции более чем вдвое Бизнес 1 июня 18:00
Лавров сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене Ядерная программа 1 июня 18:00
Глава Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 1 июня 17:58
Новак рассказал, что будут обсуждать страны ОПЕК+ Россия 1 июня 17:55
Пашинян остался верен своему политическому амплуа и манипуляционному поведению - азербайджанский политобозреватель Политика 1 июня 17:54
Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы в ближайшее время посетить границу Азербайджана и Армении – постпред РФ Политика 1 июня 17:53
Moderna запустила процесс получения полного одобрения в США своей вакцины от коронавируса США 1 июня 17:48
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 1 июня 17:44
Турция ратифицировала соглашение о взаимной защите и продвижении инвестиций c Грузией Бизнес 1 июня 17:42
Питьевая вода в Баку полностью соответствует нормам – Центр гигиены и эпидемиологии Общество 1 июня 17:38
Восстановление освобожденных территорий Азербайджана станет драйвером отраслей в ненефтяном секторе Бизнес 1 июня 17:36
Baku Book Center и Бахрам Багирзаде провели праздник книги для детей из семей шехидов (ФОТО) Культура 1 июня 17:34
Как на бакинском небосводе зажигаются новые звезды (ФОТО/ВИДЕО) Культура 1 июня 17:28
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов (ФОТО) ИКТ 1 июня 17:24
Казахстан теряет актуальность для трудовых мигрантов из Турции Турция 1 июня 17:18
Как выглядит трехлетняя Нани из первого азербайджанского сериала "Bəyaz həyat", сейчас ей 21 год (ВИДЕО, ФОТО) Культура 1 июня 17:18
Британская BP покупает активы в области солнечной энергетики в США Европа 1 июня 17:15
Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с восьмого марта Энергетика 1 июня 17:14
Филиал российской компании в Туркменистане закупит конденсаторную установку Тендеры 1 июня 17:12
Узбекская операционная компания объявила тендер на бурение скважины Тендеры 1 июня 17:07
В минэкологии назвали пляжи Баку, безопасные для купания Общество 1 июня 17:05
МИВТ назвало общую сумму иностранных средств, привлечённых в Узбекистан за четыре месяца Узбекистан 1 июня 16:59
Бакинская фондовая биржа провела размещение транша среднесрочных облигаций Минфина Финансы 1 июня 16:57
В Центре гигиены и эпидемиологии рассказали, какие пляжи в Баку будут открыты для посетителей Общество 1 июня 16:53
Список улиц и проспектов Баку, закрывающихся в связи с проведением Формулы-1 Общество 1 июня 16:52
Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане Общество 1 июня 16:46
В Азербайджане выявлено 176 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 475 человек Общество 1 июня 16:41
ОАО "Азерсу" выявило более 7,5 тыс. фактов незаконного использования питьевой воды (ФОТО) Общество 1 июня 16:39
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи на июнь - июль Арабские страны 1 июня 16:34
Представители СМИ, освещающие Гран-при Азербайджана Формулы-1, сдадут тест на COVİD-19 Общество 1 июня 16:28
«Туркменгеология» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 1 июня 16:26
Правительство Эстонии отменило обязательное ношение масок Европа 1 июня 16:25
ЦБ Азербайджана выделит 274 тыс. манатов на обеспечение функционирования систем контроля банкнот Финансы 1 июня 16:23
Ограничен ввоз в Азербайджан птичьего мяса из Бремена Общество 1 июня 16:22
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) Общество 1 июня 16:18
Выгодная кампания от Халг Банк: Sürətli olan Qazanır! Экономика 1 июня 16:15
Франция намерена сделать все, чтобы добиться развития диалога между Баку и Ереваном – Макрон Политика 1 июня 16:09
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора Экономика 1 июня 16:05
ТОР-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана в январе-апреле 2021 г. Бизнес 1 июня 16:04
Новые гидроэлектростанции Грузии выработали значительное количество электроэнергии Энергетика 1 июня 16:04
Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда Азербайджан 1 июня 15:56
В Баку празднуют день детей (ФОТО) Общество 1 июня 15:31
В Азербайджане госзакупки по итогам 301 открытого электронного тендера превысили 70 млн манатов Бизнес 1 июня 15:31
В Израиле отменены почти все карантинные ограничения Израиль 1 июня 15:28
Неизвестный попытался ограбить отделение банка в Испании Европа 1 июня 15:22
В Бардинском районе построен дом для семьи шехида (ФОТО) Общество 1 июня 15:20
Новый «Детский сберегательный вклад» от Muganbank Экономика 1 июня 15:20
В РФ заявили об интересе Ирана к различным видам российского оружия Политика 1 июня 15:18
В Азербайджане необходимо ужесточить наказание за ранние браки – Бахар Мурадова Общество 1 июня 15:08
AZAL увеличивает количество рейсов в Москву Транспорт 1 июня 15:07
Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД Бизнес 1 июня 15:01
Туркменистан назвал принятые меры по борьбе с пандемией COVID-19 Туркменистан 1 июня 15:00
Песков: Инспекторы из РФ проверили условия для возобновления сообщения с курортами Египта Россия 1 июня 14:52
ИКГФ Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов Финансы 1 июня 14:51
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы в мае Азербайджан 1 июня 14:47
Все новости