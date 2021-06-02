Один человек погиб, 16 пострадали из-за торнадо на северо-востоке Китая
По меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате торнадо в городе Шанчжи в северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян. Об этом в среду сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из них находится в тяжелом состоянии.
Как уточняет телеканал, стихия обрушилась на город во вторник в период с 17:30 до 18:00 по местному времени, резкие порывы ветра сопровождались градом.
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