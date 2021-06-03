Никарагуанский суд распорядился задержать оппозиционного политика Кристиану Чаморро

Суд в Никарагуа постановил задержать оппозиционного политика Кристиану Чаморро. Дочь бывшего президента страны Виолеты Барриос де Чаморро обвиняют в совершении ряда преступлений, в том числе в отмывании денег. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил новостной портал El 19 Digital.

Чаморро собиралась принять участие в президентских выборах, намеченных на ноябрь текущего года, однако ее пока не выдвинули в качестве кандидата от оппозиции. Ее мать возглавляла республику с апреля 1990 года по январь 1997 года.