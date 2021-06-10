При крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек

12 человек погибли при крушении военного самолета в Мьянме, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Вместе с тем китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ сообщил, что на борту разбившегося самолета находились 16 человек.