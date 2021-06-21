Премьер Пакистана встревожен уходом США из Афганистана до достижения там урегулирования

Вывод американских сил из Афганистана в ситуации, когда в этой стране еще не достигнуто политическое урегулирование, вызывает обеспокоенность. Такую точку зрения пакистанский премьер-министр Имран Хан выразил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хана спросили, рад ли он намерению США вывести свои силы из Афганистана к сентябрю. "Рад с одной стороны, потому что в Афганистане никогда не могло быть никакого военного решения. [Я] встревожен, что они уходят без [достижения] политического урегулирования, там существует вероятность гражданской войны", - ответил на это пакистанский премьер. По его словам, политическое урегулирование в Афганистане означает "своего рода коалиционное правительство, правительство [из представителей] со стороны [движения] "Талибан" и от другой стороны". "Иного решения нет", - уверен Хан.

Журналист поинтересовался, считает ли Хан ошибкой заявление США о выводе своих военных из Афганистана к 11 сентября. "Сложно [сказать]. Они оказались в такой <...> неприятной ситуации: они должны были предоставить какие-то временные рамки, но в тот момент, когда они представили бы временные рамки, "Талибан" счел бы это победой", - заявил Хан.

Его также спросили о перспективах установления талибами контроля над Афганистаном и о том, готов ли Исламабад "принять их в сообществе стран". "Когда дело касается Пакистана, кто бы ни представлял народ Афганистана, мы будем иметь с ними дело", - ответил премьер-министр. "Но что, если они не избраны демократическим путем? Не беспокоит ли вас на каком-то уровне, что эта группа людей сосредоточивает власть прямо по соседству с вами?" - уточнил журналист. "Я не представитель "Талибана". Мне бессмысленно говорить, что они делают, чего им не стоит делать. В случае, если "Талибан" решит добиться полной победы, будет много кровопролития. И позвольте сказать, что наиболее пострадавшей после Афганистана страной будет Пакистан. У нас уже 3 млн афганских беженцев, это может привести к еще одной волне исхода [людей из Афганистана]. Это [вызывает] у нас наибольшее беспокойство. <...> Прежде, чем они [силы США] уйдут, там должно быть урегулирование", - пояснил Хан.