На Филиппинах разбился вертолет ВВС

Вертолет ВС Филиппин S-70i Black Hawk разбился в ночь на четверг к северу от Манилы. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Синьхуа.

"К настоящему времени на месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек", - заявили ВВС Филиппин.

Вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу.