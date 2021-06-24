На Филиппинах разбился вертолет ВВС
Вертолет ВС Филиппин S-70i Black Hawk разбился в ночь на четверг к северу от Манилы. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Синьхуа.
"К настоящему времени на месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек", - заявили ВВС Филиппин.
Вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу.
Лента новостей
Туркменистан избран в членство исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
Нефтегазовые компании Запада сталкиваются с ростом давления в связи с изменением климата, что приводит к повышению цен на нефть – Бренда Шаффер
Кампания «Мир во имя культуры» нацелена на информирование мира о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана – Анар Керимов
Чехия готовит новые проекты для крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру освобожденных районов Азербайджана - посол
В азербайджанском селе пожилая мать ждет своего сына… - Этот фильм признан лучшим в Египте (ВИДЕО, ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни - Мигель Анхель Моратинос