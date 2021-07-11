Число жертв схода оползня в Японии достигло 10

Другие страны 11 июля 2021 15:31 (UTC+04:00)
Число жертв схода оползня в Японии достигло 10

По меньшей мере 10 человек погибли в результате схода оползня 4 июля в городе Атами в центральной части Японии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Спасатели уже вторую неделю продолжают разбирать завалы на месте схода оползня. Пропавшими без вести до сих пор числятся 18 человек.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам. Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.

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