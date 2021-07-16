Глава МОК не сможет провести запланированную встречу с мэром Хиросимы

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который должен посетить японскую Хиросиму, не сможет провести встречу с мэром города Кадзуми Мацуи. Вместо этого, как объявили в пятницу власти Хиросимы, Бахa встретит вице-мэр Нобуюки Коикэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что график Мацуи изменился в последний момент - он срочно отправился в Токио, чтобы просить центральные власти отозвать апелляции на решение окружного суда Хиросимы, постановившего в прошлом году, что 84 японца, которые попали под воздействие так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются пострадавшими "хибакуся", и им полагается, в частности, получение бесплатной медицинской помощи.

В четверг высокий суд Хиросимы поддержал решение окружного суда города, отвергнув тем самым апелляцию правительства страны - однако власти Японии намереваются продолжить тяжбу и подать апелляцию уже в верховный суд страны. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи поехал в Токио чтобы попытаться уговорить центральные власти отказаться от дальнейших тяжб и согласиться с решением хиросимских судов.