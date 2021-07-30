Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу в восточной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии в 17,1 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 5 км. Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь и Наньтоу.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.