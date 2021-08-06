Власти Сингапура отменили обязательный карантин для прибывающих с Тайваня

Власти Сингапура отменили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну с острова Тайвань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Минздрав республики.

Лица, пробывшие на Тайване 21 день и более, освобождаются от обязательной изоляции после отрицательного ПЦР-теста, который сдается сразу же после въезда в Сингапур, уточнили в ведомстве. Данное решение вступает в силу 7 августа.

До недавнего времени приезжающие в республику из Тайваня должны были находиться на карантине в специальных центрах или же в своих квартирах.

Власти Сингапура ранее также отменили обязательный карантин для прибывающих из Брунея, большинства провинций и городов материкового Китая, а также Новой Зеландии. Правительство в марте прошлого года практически полностью закрыло границу для въезда иностранных граждан, за исключением обладателей постоянного вида на жительство. Имеющие долгосрочные рабочие визы и члены их семей должны получать специальное разрешение на прибытие в страну.