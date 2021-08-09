Полиция Гонконга конфисковала партию синтетических наркотиков на $7,3 млн

Полиция Гонконга конфисковала на одном из складов города крупную партию синтетических наркотиков весом 106 кг, доставленных морем из Пакистана. По этому делу задержаны два человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

Нелегальные вещества, стоимость которых оценивается в $7,3 млн, были спрятаны в коробки с импортными постельными принадлежностями. Данная партия включала 82 кг наркотика "лед" (кристаллический метамфетамин) и 24 кг кетамина.

"В условиях пандемии COVID-19 для наркосиндикатов стало затруднительно использовать услуги курьеров для переправки наркотиков через границу небольшими партиями. Поэтому они стали идти на риск и пытаться отправить наркотики за раз крупными партиями, пряча их в импортных грузах", - пояснил старший суперинтендант полиции Чан Гунмин.

Согласно статистике, за первую половину текущего года в Гонконге было изъято 3,68 тонны наркотиков различных видов. Их оборот возрос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.