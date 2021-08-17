Власти Гаити объявили трехдневный траур в связи с последствиями землетрясения

Руководство Гаити объявило трехдневный общенациональный траур по погибшим в результате землетрясения в субботу. Об этом премьер-министр карибской страны Ариэль Анри сообщил в эфире государственного телевидения.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 1 419 человек, более 6,9 тыс. пострадали.