Власти Гаити объявили трехдневный траур в связи с последствиями землетрясения
Руководство Гаити объявило трехдневный общенациональный траур по погибшим в результате землетрясения в субботу. Об этом премьер-министр карибской страны Ариэль Анри сообщил в эфире государственного телевидения.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 1 419 человек, более 6,9 тыс. пострадали.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Отступая, армяне пытались взорвать тоннель, соединяющий Кяльбаджар с Лачином. Но у них не получилось - торопились (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с пчеловодческим хозяйством в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы, азербайджанцы, хозяева этих земель, вернулись, прогнав врага с нашей земли, уничтожив вражескую армию (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Покидая Кяльбаджар, армяне разрушили эти места. Разрушили все здания, гидроэлектростанции (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханум снимает прекрасную панораму Кяльбаджара. Уверен, что тем, кто смотрит эти кадры, тоже будет интересно (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы (ВИДЕО)
Информация о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела ВС Азербайджана является ложной – Минобороны
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Томасу Баху - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Высказывания Президента Азербайджана в интервью CNN Turk – это серьезный сигнал для стран региона, являющихся сторонниками мира – экс-посол Турции
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы (ФОТО)
Если Армения не откажется от реваншистских шагов, то ее положение усугубится – азербайджанский депутат
Убийца, злодей, ревнивец… Почему народный артист Авез Абдуллаев отрицательный герой – Интервью (ФОТО/ВИДЕО)
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital
Состоялась поездка делегации Союза молодых дипломатов Азербайджана в Губинский район при поддержке «АзИз» (ФОТО)
Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности
Группа азербайджанских пожарных, отправленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась на родину (ФОТО)