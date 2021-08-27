Десятки похищенных в Нигерии школьников освобождены

Несколько десятков учеников исламской школы-интерната, похищенных на западе Нигерии в конце мая, освобождены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу директор школы Альхаджи Абубакар Альхасан.

"Ученики находятся на свободе", - сообщил директор. Он не смог уточнить, сколько именно человек удалось спасти, однако заявил, что "ни один из учащихся не находится больше в плену". Подробности освобождения не приводятся.

По данным администрации школы, шестеро учащихся погибли в плену, еще 15 в июне удалось сбежать.

30 мая группа вооруженных лиц напала на школу-интернат в городе Тегина (штат Нигер) на западе Нигерии. Позднее сообщили о 150 похищенных.