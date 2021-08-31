Число погибших при падении автобуса в Перу возросло до 29

Число погибших в результате падения автобуса в овраг в центральной части Перу увеличилось до 29, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Cогласно данным системы GPS, автобус двигался с превышением скорости. В полиции сообщили, что спасательная операция продолжится целый день из-за затрудненного доступа к месту аварии.

Предполагается, что водитель транспортного средства уснул за рулем. В автобусе могли находиться до 45 человек.