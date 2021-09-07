Премьера Канады закидали камнями

Неизвестные закидали мелкими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо после предвыборного митинга в городе Лондон (провинция Онтарио). Об этом сообщает телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Часть камней попала в Трюдо, а часть - в его охранников. Вероятно, серьезного вреда премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли. Вещатель уточняет, что на встречу Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла и большая группа граждан, несогласных с его политикой, в том числе сторонники Народной партии Канады, выступающие против принудительной вакцинации населения от COVID-19 и за соблюдение прав и свобод канадцев.