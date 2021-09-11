Восемь человек погибли при взрыве газа на северо-востоке Китая

По меньшей мере восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате взрыва бытового газа в городе Далянь, расположенном в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице газеты Global Times в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины произошедшего и масштабы разрушений выясняются.