Встреча G20 по Афганистану намечена на 22 сентября
Встреча Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане планируется 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
При этом отмечается, что окончательно проведение мероприятия не согласовано.
Движение Талибан развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа членам движения удалось без боя войти в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.
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