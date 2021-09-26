В ДР Конго повысилась активность вулкана Ньирагонго

Кратер конголезского вулкана Ньирагонго, который четыре месяца назад пережил мощное извержение, вновь наполнился кипящей лавой. Об этом сообщил директор службы по наблюдению за вулканами на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) Касерека Махинда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы фиксируем с 18 сентября появление в кратере Ньирагонго кипящего озера лавы", - приводит слова эксперта в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

Мнения специалистов относительно возможных последствий нынешних изменений в поведении вулкана разделились. "Появление в жерле лавы не говорит о неминуемом и скором извержении вулкана, - заметил Махинда. - Скорее это даже позитивное развитие событий, так как снижает давление внутри Ньирагонго и тем самым сокращает угрозу нового землетрясения". Однако часть вулканологов считает, что появление в кратере кипящей лавы может свидетельствовать о приближении нового извержения.