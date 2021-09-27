Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии COVID-19

Генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил в эфире телеканала ABC News, что если будет проводиться ежегодная вакцинация против коронавируса, пандемия закончится и мир вернется к «нормальной жизни», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — сказал Бурла.

Он добавил, что ученые смогут создать препараты, действие которых будет длиться по крайней мере год.

Кроме того, глава Pfizer пообещал передать американским властям результаты исследования, в котором прививали от коронавируса детей возрастом от 5 до 11 лет. По его словам, вакцина компании показала безопасность и эффективность в этой возрастной группе.

Ранее сообщалось, что ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл изобрели напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной, который обеспечивает большую защиту, чем вакцинация через укол.