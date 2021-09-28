Миссия ООН в Мали продолжит работу

Миссия ООН в Мали продолжит работать в соответствии со своим мандатом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мали является суверенным государством с суверенным правительством. Миссия ООН имеет мандат, работает с правительством, - сказал он. - Мы продолжим [работать в соответствии] со своим мандатом и сообщать о том, что происходит в стране".