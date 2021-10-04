Всеобщие выборы в Японии предположительно пройдут 31 октября
Фумио Кисида, который ожидаемо вступит в должность премьер-министра Японии, планирует назначить выборы в нижнюю палату парламента на последний день октября, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Согласно им, предвыборная кампания для членов нижней палаты парламента стартует 19 октября. А сами выборы пройдут 31 октября, уточнили они.
Ранее предполагалось, что Кисида подождет до начала ноября. Ориентировочно датами выборов назывались 7 или 14 ноября.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО)