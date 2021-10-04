Всеобщие выборы в Японии предположительно пройдут 31 октября

Фумио Кисида, который ожидаемо вступит в должность премьер-министра Японии, планирует назначить выборы в нижнюю палату парламента на последний день октября, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно им, предвыборная кампания для членов нижней палаты парламента стартует 19 октября. А сами выборы пройдут 31 октября, уточнили они.

Ранее предполагалось, что Кисида подождет до начала ноября. Ориентировочно датами выборов назывались 7 или 14 ноября.