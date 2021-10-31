Китай присоединится к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики

Китай принял решение присоединиться к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай придает большое значение международному сотрудничеству в области цифровой экономики и решил подать заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики", - приводит его слова сайт МИД Китая.

Глава КНР также отметил, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для здорового и последовательного развития цифровой экономики.

Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики было инициировано Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. Церемония подписания состоялась в июне 2020 года в онлайн-формате. В январе этого года оно вступило в силу. Ранее о своем намерении присоединиться к соглашению заявили Канада и Южная Корея.