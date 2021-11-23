Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался в возрасте 90 лет
Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на его помощников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По данным агентства, Чон Ду Хван умер в своем доме на западе Сеула во вторник утром после борьбы с хроническими заболеваниями. Ему было 90 лет.
Бывший генерал армии Чон Ду Хван пришел к власти в результате государственного переворота после убийства тогдашнего президента Пак Чон Хи в 1979 году. Чон Ду Хван правил страной до 1988 года.
В 1996 году он был признан виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению, но в следующем году был помилован.
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