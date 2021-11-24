Япония продаст несколько сотен килолитров нефти из резервов
Япония в рамках договоренностей с США продаст несколько сотен килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Было принято решение продать часть нефти из стратегических резервов. Объем составит несколько сотен килолитров", - сказал он. Один килолитр нефти равен примерно 6,289 барреля.
Министр не уточнил точный объем нефти и сроки продажи, отметив, что эти вопросы пока прорабатываются.
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