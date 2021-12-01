Талибы заявили, что Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам

Представители делегации движения "Талибан" на консультациях с американскими дипломатами в Дохе заявили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам двухдневных переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Талибан" вновь подтвердил свое обязательство не допускать, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для создания угроз какой-либо стране", - отметил дипломат. Он добавил, что должностные лица США "выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия в Афганистане" террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство".

По словам Прайса, "Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские санкции не ограничивали возможности афганского гражданского населения получать гуманитарную помощь от правительства США и международного сообщества".