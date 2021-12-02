Япония может сократить интервал между второй и третьей дозой вакцины от COVID-19

Власти Японии могут сократить интервал между второй и третьей бустерной дозой вакцины от коронавируса на фоне появления нового омикрон-штамма. Об этом заявил в четверг журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается введения третьей дозы вакцины, то мы будем рассматривать возможность ускорения этого процесса", - сказал он. Согласно требованиям японского Минздрава, интервал между второй и третьей дозой сейчас составляет восемь месяцев. Однако ряд специалистов считают необходимым сократить этот промежуток, поскольку эффективность существующих вакцин может снижаться против новых штаммов уже через 5-6 месяцев.

Япония с 1 декабря начала иммунизацию бустерной дозой вакцины. Ожидается, что в январе третьим компонентом вакцины будет привито уже более 2 млн сотрудников сферы здравоохранения, а также начнется иммунизация людей старше 65 лет. В начале следующего года в некоторых регионах страны также начнется ревакцинация людей моложе 65 лет.

В настоящее время в качестве третьей бустерной дозы в стране одобрен препарат от компаний Pfizer и BioNTech. Препараты американской компании Moderna и британо-шведской фирмы AstraZeneca пока не получили соответствующее разрешение.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени две дозы вакцины получили 99,7 млн жителей Японии, или 78,8% населения, которое составляет около 126 млн человек.