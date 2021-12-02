Центральный банк Афганистана получил $16 млн от ООН

Центральный банк Афганистана заявил, что получил $16 млн от Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Об этом в четверг сообщил афганский телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, транзакция была проведена в среду офисом ООН в Афганистане.