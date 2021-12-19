Восемь человек погибли в ДТП в Нигерии

По меньшей мере восемь человек погибли в результате дорожной аварии с участием самосвала и автомобиля в северо-восточном нигерийском штате Баучи. Об этом в воскресенье сообщает нигерийская газета The Punch со ссылкой на представителя местной дорожной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, самосвал и легковой автомобиль в субботу столкнулись лоб в лоб на шоссе, соединяющем города Дасс и Баучи, погибли восемь человек, еще один получил травмы. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать несоблюдение скоростного режима.

Нигерийские власти призывают водителей проявлять повышенную внимательность в связи с приближающимися новогодними праздниками.