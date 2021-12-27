Премьер Сомали провел перестановки в кабмине

Другие страны 27 декабря 2021 00:57 (UTC+04:00)
Премьер Сомали провел перестановки в кабмине

Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле провел в воскресенье перестановки в правительстве, назначив на пост министра обороны Абдулкадира Мохамеда Нура, который ранее занимал пост министра юстиции. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, которое приводит сомалийский новостной портал Garowe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одновременно уже бывший министр обороны Хасан Хусейн Хаджи занял освободившийся пост министра юстиции Сомали. Радиостанция Dalsan отмечает, что нынешнее решение премьера носит тактический характер, так как новый глава Минобороны является одним из его ключевых сторонников в правительстве.

Произведенные Робле перестановки сделаны в условиях, когда президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед лишил в воскресенье главу правительства полномочий по организации и наблюдению за предстоящими президентскими и парламентскими выборами. В свою очередь премьер-министр уже заявил, что своими действиями Мохамед "намеренно срывает процесс выборов, который сейчас находится в решающей фазе".

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