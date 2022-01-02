На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

Китайский сейсмологический центр зафиксировал в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в городе Лицзян. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Лицзяне, где проживает более 1,2 млн человек, не поступало.