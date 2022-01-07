Мощное землетрясение произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в пятницу в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 120 км к юго-западу от города Увэй (население около 493 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.