На границе Мьянмы и Индии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано на границе Мьянмы и Индии в пятницу. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 140 км к юго-востоку от индийского города Аиджал с населением около 265 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.

Сообщения о возможных разрушениях и пострадавших не поступали.