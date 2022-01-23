Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за COVID-ограничений

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции о введении в стране новых COVID-ограничений объявила об отмене собственной свадьбы. Ее слова приводит Reuters, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон Новая Зеландия с понедельника переходит на красный уровень реагирования: усилится соблюдение масочного режима. В закрытых помещениях, таких как бары и рестораны, а также на мероприятиях вроде дней рождения и свадеб, одновременно смогут находиться не более ста человек, а при отсутствии сертификата о вакцинации от COVID-19 лимит составит всего 25 человек.

«Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии», — сообщила Ардерн.

«Такова жизнь», — отметила она, подчеркнув, что ничем не отличается от тысяч других жителей Новой Зеландии.