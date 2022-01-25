Индия зафиксировала резкое снижение заболеваемости COVID-19 на 16% за сутки

Другие страны 25 января 2022 10:12 (UTC+04:00)
Индия зафиксировала резкое снижение заболеваемости COVID-19 на 16% за сутки

Индия зарегистрировала в минувшие сутки 255 874 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что на 16,39% ниже, чем в понедельник, когда было выявлено 306 064 заболевших. Об этом сообщает во вторник министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перед этим Индия пять дней подряд фиксировала более 300 тыс. новых заразившихся ежедневно. Медики отмечают, что снижение заболеваемости является позитивным знаком, однако предупреждают, что пока преждевременно говорить о конце третьей волны заболеваемости коронавирусом.

Общее число заразившихся в ходе пандемии в Индии приблизилось к 40 млн и составило 39 799 202 человека, скончались от последствий инфекции в стране 490 462 человека.

В настоящее время в Индии наблюдается так называемая третья волна распространения коронавирусной инфекции, которая началась в конце минувшего года. 26 декабря в стране было зафиксировано всего 6 987 новых случаев заражения, после чего этот показатель стал резко увеличиваться.

Вторая волна прошла в Индии в марте - июне минувшего года, антирекорд заболеваемости за все время пандемии в Индии был зафиксирован 7 мая и составил 414 188 случаев инфицирования за сутки. Затем число выявленных новых заболевших стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня в Индии за 24 часа было отмечено менее 100 тыс. заразившихся.

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