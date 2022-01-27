КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Ренхап".

По их данным, Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году. Последнее испытание двух снарядов, которые, по мнению южнокорейских военных, могли быть крылатыми ракетами, прошло 25 января.

Пуски крылатых ракет КНДР не запрещены ООН, санкции касаются пусков ракет с использованием баллистических технологий, отмечают наблюдатели.