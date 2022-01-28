В Австралии нашли способ спасти «восьмое чудо света»

Австралия нашла способ спасти Большой Барьерный Риф. Власти страны выделили крупную сумму, чтобы помочь «восьмому чуду света» выжить. Об этом сообщает The Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Самая большая в мире живая структура протяженностью 2,5 тысячи километров долгое время страдает из-за хищных морских звезд и глобального потепления, которое спровоцировало повышение температуры в Тихом океане. Участившиеся периоды аномальной жары привели к выцветанию кораллов.

Правительство Австралии выделило миллиард долларов, чтобы улучшить качество воды в районе обитания Большого Барьерного рифа. Из них 570 миллионов пойдут на очищение океана от промышленных отходов. Остаток бюджетных средств потратят на выращивание водорослей — основного источника питания морских звезд, которые сейчас питаются кораллом ввиду недостатка другой пищи.

Из-за плачевного состояния кораллов Австралия оказалась под давлением со стороны ООН — Барьерный риф официально находится под защитой ЮНЕСКО. В прошлом году организация собиралась внести его в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, однако министр окружающей среды Сьюзен Лей убедила ЮНЕСКО пересмотреть свое решение.

Лей заявила, что корень проблемы в том, что правительство Австралии до сих пор не прикладывало усилий к восстановлению кораллового рифа. «Этот риф можно увидеть из космоса, а вот из офиса в Париже — нет», — отметила эколог.

ЮНЕСКО потребовала от Австралии отчитаться об изменениях в ситуации с Большим Барьерным рифом в феврале. Позже организация также отправит экспертов оценить состояние кораллов.

Ученые при этом считают, что этого недостаточно. «Чтобы продлить жизнь рифа, нужно принять значительные меры против выбросов углерода. Однако подать остальному миру пример в этом деле реальными действиями — не в интересах Австралии», — заявил президент Австралийской академии наук Джон Шайн.