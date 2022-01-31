КНДР подтвердила испытательный пуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила проведение в воскресенье испытательного запуска баллистической ракеты "Хвасон-12" (Hwasong-12) средней дальности. Об этом сообщил в понедельник американский интернет-портал NK News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что испытание было направлено на проверку общей точности функционирования всей системы вооружения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал при испытании.

КНДР запустила 30 января неопознанный снаряд в сторону Восточного моря. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал запуск способствующим эскалации напряженности между двумя Кореями.

Ранее в КНДР подтвердили испытания ракет во вторник и четверг текущей недели. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи отмечалось, что в ходе испытаний крылатых ракет большой дальности, проведенных 25 января, "две крылатые ракеты пролетели в течение 9137 секунд над Восточным морем, чтобы поразить цель на расстоянии 1,8 тысяч км".