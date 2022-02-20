Число жертв паводка в Бразилии превысило 150

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 152, из них 27 несовершеннолетние. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 136 погибших.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, 165 продолжают числиться пропавшими. В поисках заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. По их оценкам, шансы найти выживших спустя четверо суток после трагедии составляют не более 7%. Поисковые работы в субботу осложнялись сильным туманом, накрывшим город, и продолжающимися осадками.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в момент удара стихии находился с визитом в Москве, сообщил в соцсетях, что распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. В пятницу Болсонару посетил город и анонсировал выделение порядка 2,2 млрд реалов бюджетных средств (около 430 млн долларов). Свои соболезнования в связи с трагедией выразил российский лидер Владимир Путин.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 200 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В январе 2011 года в результате оползней и паводков, вызванных сильными ливнями, в горных районах Рио-де-Жанейро погибли более 900 человек, около 100 пропали без вести, порядка 35 тыс. жителей остались без крова. Выводы и рекомендации комиссии по расследованию той трагедии фактически остались без внимания властей, сообщают местные СМИ.