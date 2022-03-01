Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной

Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной и считает его единственным путем выхода из сложившейся ситуации. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данном этапе крайне важно вернуться на путь дипломатии и политического урегулирования споров как можно скорее и действовать в целях деэскалации ситуации. Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной. Это единственный путь выхода из ситуации", - сказал он.

"Международное сообщество должно организовать благоприятные внешние условия для диалога и политического урегулирования и избегать ухудшения и усугубления ситуации", - добавил он.

По его словам, Китай призывает все стороны в Украине обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов, в том числе, иностранных.

"Призываем все стороны к деэскалации, избегать жертв среди гражданских лиц. Безопасность и охрана жизней всех гражданских и их объектов, включая иностранные объекты и иностранных граждан, нужно обеспечивать эффективным образом", - сказал он.

"Крайне важно не допустить широкомасштабного гуманитарного кризиса", - подчеркнул китайский дипломат.