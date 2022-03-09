Таиланд обсуждает с Саудовской Аравией закупку нефти по сниженной цене

Министерства энергетики и иностранных дел Таиланда ведут переговоры, в том числе с Саудовской Аравией, о закупке сырой нефти по ценам ниже мировых рыночных. Об этом сообщил заместитель министра финансов Санти Промпхат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам повезло, что правительство успешно восстановило дипломатические отношения с Саудовской Аравией, - приводит его слова в среду газета "Нейшн". - Мы надеемся, что Саудовская Аравия согласится продавать нам нефть по дружественной цене, по крайней мере до завершения российско-украинского конфликта".

Вместе с тем министр финансов Акхом Темпиттайапайсит предупредил, что рост мировых цен на энергоносители может привести к замедлению внутреннего потребления. По его словам, конфликт в Украине может оказать глобальное экономическое воздействие, из-за которого рост ВВП Таиланда в этом году может не достигнуть 3,5%.

Национальный совет экономического и социального развития в прошлом месяце прогнозировал, что ВВП Таиланда в 2022 году вырастет на 3,5-4,5% благодаря увеличению внутреннего спроса, экспорта и восстановлению туризма после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "Министерство рассчитывало, что экономика в 2022 году вырастет на 4%, - отметил Темпиттайапайсит. - Однако текущая ситуация в мире нестабильна и требует периодической переоценки". "По нашим оценкам, в худшем случае рост ВВП 2022 года может быть немного ниже 3,5%", - добавил он, напомнив, что экспорт на российский рынок составляет всего 32 млрд батов ($968 млн), или менее 1% от общего показателя.

"Между тем сектору туризма, который в этом году поставил цель привлечь 7 млн иностранных туристов, возможно, придется скорректировать ее", - предположил министр. Он сказал, что его ведомство продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы точно оценить степень воздействия на различные секторы экономики Таиланда.

Министр финансов также отметил, что нефтяному фонду, вероятно, потребуется до 40 млрд батов ($1,2 млрд) вместо первоначально одобренных кабинетом министров 20 млрд батов ($605 млн). Данные средства будут направлены на поддержание стоимости дизельного топлива на уровне не более 30 батов (91 цент) за литр. "Если кабмин разрешит увеличить лимит заимствований до 40 млрд батов, тогда мы сможем продолжить субсидии до конца мая этого года при условии, что цена на нефть на мировом рынке не превысит $130 за баррель", - уточнил Темпиттайапайсит.