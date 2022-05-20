ЦИК Австралии разрешил гражданам с CОVID-19 голосовать на выборах в парламент по телефону

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Австралии разрешила избирателям, получившим диагноз COVID-19 за неделю до выборов, которые пройдут 21 мая 2022 года, голосовать по телефону. Об этом сообщается в заявлении комиссии, опубликованном в пятницу на ее странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосование по телефону доступно для людей, получивших положительный результат теста на COVID-19 после 18 часов вечера по местному времени в пятницу, 13 мая 2022 года", - указали в ЦИК, отметив, что инфицированные коронавирусом избиратели смогут подать заявку на голосование по телефону до 16:00 21 мая и проголосовать, не нарушая требований о семидневной изоляции.

В Центризбиркоме отметили, что заболевшим избирателям будет необходимо подтвердить свой диагноз, заполнив специальную форму на сайте ЦИК, с указанием лаборатории, проводившей тестирование и номера справки о болезни. "Возможность голосования по телефону была законодательно введена парламентом в качестве чрезвычайной меры для лиц, у которых нет другой возможности для волеизъявления: <��…> для тех, кто получил положительный результат на COVID-19 после истечения сроков подачи бюллетеней по почте и должен оставаться в изоляции", - указал глава австралийской ЦИК Том Роджерс.

Согласно австралийскому избирательному законодательству, голосование на выборах является обязательным для всех граждан страны старше 18 лет. Каждый избиратель обязан предварительно зарегистрироваться в ЦИК, самостоятельно подав достоверные и точные данные о себе. Неявка на избирательный участок наказывается штрафом в размере 20 австралийских долларов ($14), а отказ от его уплаты без "уважительной и достаточно веской причины" влечет за собой еще один штраф уже в 210 австралийских долларов ($146). Лица, отбывающие на момент выборов тюремное наказание, лишаются права голосовать на выборах, если общий срок их заключения превышает три года.

В ходе парламентских выборов 2022 года за 151 кресло в федеральной Палате представителей будут бороться 1 203 кандидата. На 40 мест в Сенате претендует 421 политик. Партия или коалиция, которая получит большинство мест в новом парламенте, станет правящей и сформирует правительство из депутатов своей фракции, а ее лидер станет премьер-министром. Для победы необходимо получить не менее 76 кресел в Палате представителей.