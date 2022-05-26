Три школы в канадском Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием

Три школы закрыли в канадском Торонто в связи с информацией о вооруженном человеке, которого видели неподалеку. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила полиция города, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Сообщение о мужчине, который шел по улице с ружьем. Находящиеся поблизости школы закрыты», — говорится в сообщении.

Позже полиция добавила, что правоохранительные органы «обнаружили мужчину», подозреваемый ранен.

Ранее в результате стрельбы в начальной школе Техаса погибли 18 детей и трое взрослых. Количество жертв трагедии уточнили техасские рейнджеры, участвующие в расследовании инцидента, рассказал сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

Гутьеррес также заявил, подозреваемый в нападении на школу — Сальвадор Рамос — купил автоматические винтовки, когда ему исполнилось 18.

Стрельба произошла в начальной школе в округе Увальде, Техас. По данным губернатора региона Грега Эбботта, огонь по находившимся в учебном заведении открыл 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, который перед этим убил свою бабушку. Cреди пострадавших в результате атаки — двое полицейских, которые прибыли на место происшествия.