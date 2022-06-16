Власти КНДР второй день подряд выявили менее 30 тыс. пациентов с лихорадкой

Суточный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР второй день подряд не превышает 30 тыс. человек, за прошлый день медики выявили 26 010 инфицированных. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число жителей КНДР с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,55 млн человек. Из них около 4,51 млн поправились, еще 46 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки зафиксирована одна смерть среди лиц с повышенной температурой, общее число летальных исходов достигло 73.