В Нигерии 30 солдат погибли в ходе атаки боевиков на шахту

По меньшей мере 30 нигерийских солдат были убиты во время атаки боевиков «Боко Харам» на шахту в районе Широро в штате Нигер. Об этом сообщает U.S.News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Солдаты проводили операцию по поиску горняков, которых террористы похитили несколько дней назад. Боевики устроили засаду и напали на военных, которые ехали на трех грузовиках.

Отмечается, что боевики передвигались на мотоциклах и грузовике. Прежде чем устроить засаду на шахте, они убили семерых полицейских, которые охраняли здание. Кроме того, были застрелены восемь мирных жителей и похищены китайские рабочие.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что операция по поиску похищенных рабочих будет продолжена, а террористы будут наказаны.