Президент Шри-Ланки с семьей покинул страну

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну незадолго до того, как он должен был официально уйти в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам чиновника, Раджапакса и его жена вылетели в Мале (Мальдивы) на военно-транспортном самолете Ан-32 Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

Он отметил, что местная авиадиспетчерская служба поначалу отказывала самолету президента Шри-Ланки в просьбе приземлиться до вмешательства спикера народного меджлиса Мальдив и бывшего президента Мохамеда Нашида.

Ранее сообщалось, что Раджапакса официально уйдет в отставку на этой неделе, а парламентарии выберут нового президента страны 20 июля.