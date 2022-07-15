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В Колумбии в результате схода оползня на школу погибли трое детей

Другие страны Материалы 15 июля 2022 02:23
В Колумбии в результате схода оползня на школу погибли трое детей

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Трое детей погибли в четверг в результате схода оползня на школу в колумбийском департаменте Антиокия. Об этом сообщил глава муниципалитета Андес Карлос Альберто Осорио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с сожалением сообщаем о гибели троих детей в результате случившегося", - приводятся слова Осорио на странице правительства Антиокии в Twitter.

По его данным, из-под завалов были спасены пятеро детей. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. "Услышав шум, большинство детей смогли покинуть помещение", - сообщил глава муниципалитета.

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