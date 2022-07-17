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На месте крушения Ан-12 в Греции найдены тела трех человек

Другие страны Материалы 17 июля 2022 23:12
На месте крушения Ан-12 в Греции найдены тела трех человек

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Пожарные и военные извлекли тела трех погибших из обломков украинского Ан-12, разбившегося в субботу около города Кавала на севере Греции, и, предположительно, нашли черный ящик. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Skai, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По словам руководителя подразделения по обезвреживанию боеприпасов, обнаружены тела семи из восьми членов экипажа украинского Ан-12, который разбился в субботу. На данный момент извлечены три тела. Также был найден предмет, который, возможно, является черным ящиком самолета", - сообщил телеканал. Он опубликовал фотографию прибора оранжевого цвета с надписью на французском языке "Регистратор полета. Не открывать".

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