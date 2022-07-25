На Кипре вспыхнули три лесных пожара на фоне 40-градусной жары

Три природных пожара вспыхнули в воскресенье на Кипре на фоне установившейся на острове 40-градусной жары. Об этом информировал департамент лесного хозяйства острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одно из возгораний было зафиксировано в районе мусорной свалки возле заброшенной деревни Коши в провинции Ларнака, а два других - в зонах, примыкающих к деревням Никитари и Цаккистра в провинции Никосия. Как отмечается в сообщении, во всех трех случаях "реакция пожарных бригад департамента была незамедлительной" и распространение пламени было быстро взято под контроль.